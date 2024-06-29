Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем молодежи. Поздравление опубликовано в официальном Telegram-канале мэра.

«Молодость – счастливое и неповторимое время в жизни каждого человека. Вы полны сил и энергии, открыты знаниям и всему новому, готовы браться за решение самых сложных задач и покорять любые вершины», – написал Сергей Собянин.



Мэр Москвы пожелал ребят идти только вперед и подчеркнул, что город поможет на этом пути.