Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем молодежи. Поздравление опубликовано в официальном Telegram-канале мэра.
«Молодость – счастливое и неповторимое время в жизни каждого человека. Вы полны сил и энергии, открыты знаниям и всему новому, готовы браться за решение самых сложных задач и покорять любые вершины», – написал Сергей Собянин.
Мэр Москвы пожелал ребят идти только вперед и подчеркнул, что город поможет на этом пути.
«Крепкого здоровья и верных друзей! Пусть вам всегда сопутствуют удача и успех!», – подчеркнул мэр.