Наступил самый жаркий день с начала года в Москве

В Москве наступил самый жаркий день с начала 2024 года. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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— Температура воздуха в столице от 30 до 32 градусов, по области 27 – 32 градуса. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунда, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы, — написал Леус в своем Telegram-канале.



Он отметил, что в воскресенье, 30 июня, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура будет от 28 до 30 градусов.

В столице в начале июля ожидается жара, которой не было в городе более 100 лет. Температура поднимется до 34 градусов. «Вечерняя Москва» узнала у синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, как долго продлится аномальная жара в Москве.

Эксперты 28 июня зафиксировали сильное возмущение магнитного поля Земли. По данным центра мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля достигла уровня G4, означающего «очень сильно» по шкале из пяти показателей.