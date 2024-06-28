В Парке Горького открылся Московский выпускной

Его могут посетить около 40 тысяч школьников.

Как сообщает корреспондент ТАСС, на главной сцене начался концерт, на котором в течение праздника выступят более 50 артистов. Среди них Баста, Shaman, Gazan, Татьяна Куртукова, Artik&Asti, Burito, Анна Седокова, Артём Качер, Бьянка, NЮ, Катя Лель, Ирина Дубцова и другие.

В Санкт-Петербурге стартовал праздник «Алые паруса». Он проходит на Дворцовой площади. Концерт предшествует проходу брига «Россия» вдоль Дворцовой набережной.