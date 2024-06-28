Дни культуры ОАЭ стартовали в центре Москвы

На Манежной площади, одной из центральных площадок проекта «Лето в Москве», начались Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

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До 2 июля там можно узнать о достопримечательностях страны и традиционных костюмах, изучить технику росписи хной, побывать на выставках картин и фотографий. Посетители могут поучаствовать в мастер-классах, сфотографироваться на фоне арт-объектов и попробовать популярные арабские угощения.

Программу подготовили Посольство ОАЭ в российской столице и Правительство Москвы. Это часть цикла мероприятий, которые проводятся на взаимной основе в рамках двустороннего сотрудничества.

Только в 2023 году Москву посетили более 42 тысяч путешественников из ОАЭ — в восемь раз больше, чем годом ранее. Гостей из Объединенных Арабских Эмиратов привлекает многовековая русская культура, обилие парков и музеев. Большой популярностью пользуется и гастрономия.