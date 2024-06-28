Мосгаз предупредил о шуме и постороннем запахе из-за плановых работ

Технологический сброс давления газа будет сделан на участке газопровода на Варшавском шоссе в субботу, плановые работы могут сопровождаться шумом и посторонним запахом. Об этом сообщается в Telegram-канале АО "Мосгаз".

"29.06.2024 ориентировочно в период с 07:00 до 09:00 будет производиться технологический сброс давления газа на участке газопровода высокого давления по адресу: Варшавское шоссе, д. 69, к. 2", - говорится в сообщении.

