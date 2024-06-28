Зеленые черепахи поселились в Мазиловском пруду в Москве

27 июня специалисты провели подводную проверку состояния дна Мазиловского пруда. Казалось бы, рядовое коммунальное событие активисты превратили в районный праздник, на котором все желающие могли пообщаться со спасателями, экологами, драйверами, увидеть как работают водолазы и даже поучаствовать в выпуске в пруд зеленых черепах.

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По мерцающей на солнце глади пруда скользят лодки. Одна весельная, другая моторная. Тут они появились неслучайно, не из праздного любопытства, а с важной миссией.

— В прошлом я инструктор подводного плаванья международного класса, раньше вел водолазный журнал, но после 1000-го погружения перестал их считать, — говорит депутат муниципалитета района Фили-Давыдково Александр Бутенко. — Мазиловский пруд — сердце нашего района. И мы хотим, чтобы вода в нем всегда соответствовала всем нормам, поэтому сегодня члены подводного клуба «Зеленая черепаха» погрузятся под воду и возьмут пробы ила и грунта, которые мы передадим на экспертизу. Кроме этого, проведем очистку береговой линии пруда от мусора.



На мероприятие приехала и российская фигуристка, заслуженный мастер спорта Ирина Слуцкая.

— Исследования дна водоема очень важны для понимания экологической ситуации. В целом в последнее время мы очень много внимания уделяем экологии, и, думаю, эту тенденцию надо сохранить и приумножить. Каждому хочется жить в районе, где благоустроены оазисы, рядом с которыми можно и отдохнуть и заняться спортом, — сказала Ирина Слуцкая.



11-летний Олег Бычихин внимательно следит за работой взрослых, несмотря на юный возраст, он уже имеет опыт погружения под воду.

— В этом озере, увы, плавать нельзя: в центре него есть три источника, и они очень холодные. И пробы могут взять только профессионалы в специальных костюмах. А вот черепашки, которых мы сегодня выпустим здесь, будут в такой воде чувствовать себя хорошо, — пояснил мальчик.



В прошлом году в пруд выпустили 20 черепах. Все они неплохо пережили зиму. Кроме черепах здесь прижились утки, чайки, а в воде живут караси и окуни.