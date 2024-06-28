В Нескучном саду установят всесезонный многофункциональный павильон

В Нескучном саду Москвы установят всесезонный многофункциональный павильон
В Нескучном саду Москвы начались работы по установке внесезонного многофункционального двухэтажного павильона, который станет главной частью нового спортивного кластера.
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на пресс-службу Департамента капремонта города.
Павильон создают на месте бывшей конюшни неподалёку от выхода из станции метро «Ленинский проспект».
На первом этаже обустроят универсальный спортзал площадью почти 500 кв. м, а на втором возведут кафе с летней террасой.
Вокруг павильона обустроят зоны для летних спортивных мероприятий: настольного тенниса, городков, стритболла и волейбола.
Ранее сайт 360.ru сообщал, что в Москве реализуют ещё девять проектов комплексного развития территорий.