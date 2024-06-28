В Москве зафиксирована самая высокая с начала лета температура

В некоторых района Москвы 28 июня впервые с начала лета зафиксировали температуру выше 30 градусов. Об этом «РИА Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, столбики термометров поднялись выше 30 градусов в Новой Москве на метеостанции Немчиновка (к 15:00 воздух там прогрелся до плюс 30,1 градусов).

«В центре Москвы, на Балчуге, плюс 29,4, Строгино — плюс 28,5, Тушино — плюс 28,3, ВДНХ — плюс 27,8», — указал Тишковец.



Он отметил, что таких высоких температур в Москве не фиксировали с начала лета.