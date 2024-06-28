В столице в начале июля ожидается жара, которой не было в городе более 100 лет. Температура в столице поднимется до плюс 34 градусов. «Вечерняя Москва» узнала у синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, как долго продлится 30-градусная жара в Москве.

По его словам, в Москве и Подмосковье действительно установится жара до 35 градусов, но без дождей не обойдется. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов уже в эти выходные.

— В субботу воздух в столице прогреется до 30 градусов тепла. Но небольшие дожди очагового характера пройдут местами ближе к вечеру. А в воскресенье в Москве будет такая же погода, но дождь пройдет более частый, хотя и тоже очагового характера. Это связано с прохождением высотного атмосферного фронта. Но на понижение температуры он никак не повлияет, — сказал синоптик.



Специалист добавил, что ночи также будут теплыми.

— Этим ночам позавидуют многие майские дни. Температура будет на отметке плюс 17–20 градусов, — рассказал Ильин.



Эксперт отметил, что 30-градусная жара сохранится до середины следующей недели.

— После дождей столбики термометров будут ненадолго опускаться на 3–5 градусов, станет свежее. Но как только облака уйдут, температура начнет подниматься до плюс 30 градусов. Такая погода точно сохранится до середины следующей недели, — сообщил собеседник «ВМ».



По его мнению, весь июль будет очень жарким, с 30-градусными значениями. В редкие дни температура будет опускаться до 23–26 градусов тепла.

— Сильная жара в Москве связана с антициклоном. Сначала к нам пришел антициклон из Скандинавии, а сейчас он трансформировался и в скором времени объединится с азовским антициклоном, который всегда несет жаркую погоду в центр европейской части России, — подытожил он.



Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в начале июля в Москву нагрянут тропические ночи. По его словам, температура ночью в июле будет не ниже плюс 15–20 градусов. Также специалист добавил, что дневная температура воздуха в первых числах июля будет бить рекорды каждый день, из-за чего температура воды повысится на два–три градуса.