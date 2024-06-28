Выход №2 станции «Октябрьская» Кольцевой линии метро будет закрыт 28–29 июня

Выход № 2 станции «Октябрьская» кольцевой линии закроют в связи с проведением мероприятий 28 и 29 июня. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— С 16:00 28 июня 2024 года до 7:00 29 июня 2024 года выход № 2 станции «Октябрьская» кольцевой линии закроют из-за мероприятия на территории города, — говорится в публикации Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».



Пассажиров просят пользоваться выходом № 1.

Новые указатели напольной навигации с обозначением оплаты по биометрии размещают в метро. Теперь они будут из термопластика. Этот материал более устойчив к влажности, чем стикеры из пленки. Для удобства пассажиров указатели наносят ночью.

Пассажирам столичного транспорта начали раздавать питьевую воду из-за жаркой погоды в городе. Воду можно получить с 15:00 на станциях метро «Измайловская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская», «Студенческая», «Кунцевская», «Пионерская» и «Выхино».