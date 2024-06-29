Поезда МЦД-4 будут ходить по измененному расписанию

В выходные дни вплоть до 21 июля поезда на Нижегородском и Калужском направлениях МЦД-4 будут ходить по измененному расписанию, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

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В частности, расписание изменится 29 и 30 июня, 6 и 7, 13 и 14, 20 и 21 июля. Это связано с ремонтом инфраструктуры на станции Железнодорожная.

На Нижегородском направлении часть поездов отменят, а интервалы движения увеличат до 30 минут. Большая часть составов на участке от станции Реутово до Железнодорожной в сторону столицы будут ходить без остановок на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино и Ольгино.

На Калужском направлении и центральном участке до станции Курская часть поездов отменят, а интервалы движения увеличат до 15 минут. Некоторые составы проследуют укороченными маршрутами от и до станций Марьина Роща и Нижегородская.

Ранее сообщалось, что расписание поездов третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) на Ленинградском и Казанском направлениях изменится с 1 по 11 июля.

Причиной корректировки назвали работы по модернизации инфраструктуры. Это относится к участку от Зеленограда-Крюкова до Ленинградского вокзала, где ремонт пройдет по будням, а также к перегону между станциями Сходня и Химки, где аналогичные работы проведут по выходным. Также ожидается реконструкция станции Раменское, заключили в ведомстве.

Кроме того, движение поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится в июле. Часть поездов отменят, а составы дальнего пригорода на Савеловском направлении проследуют от и до Лобни и Бескудникова по сокращенным маршрутам.