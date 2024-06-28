В городском транспорте Москвы из-за жары раздают питьевую воду

Пассажирам столичного транспорта начали раздавать питьевую воду из-за жаркой погоды в городе. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Мы бесплатно раздаем питьевую воду пассажирам, рассказываем о том, какие правила стоит соблюдать в жаркую погоду. Для этого используется аудиоинформирование в метрополитене, а также плакаты на всех станциях метро и МЦК, — цитирует слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».



Воду можно получить с 15:00 на станциях метро «Измайловская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская», «Студенческая», «Кунцевская», «Пионерская» и «Выхино».

Центральная пригородная пассажирская компания предлагает воду с 14:00 до 17:00 на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах.

Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жары. В настоящее время в столице работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная.

В Москве начали каждые три часа поливать проезжую часть, а также проводить аэрацию из-за жаркой погоды. Асфальт сильнее подвержен трансформации при длительном воздействии солнечных лучей и нагревании. Регулярный полив может снизить уровень деформации.