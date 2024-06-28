Расписание поездов на радиальных направлениях МЖД, МЦД-3 и МЦД-4 изменится с 1 июля

Изменится расписание движения поездов с 1 июля на четырех радиальных направлениях Московской железной дороги (МЖД), а также третьем и четвертом Московских центральных диаметрах (МЦД-3 и МЦД-4). Об этом в пятницу, 28 июня, сообщили в пресс-службе МЖД.

© Вечерняя Москва

— Это связано с проведением работ по модернизации инфраструктуры на Казанском, Савеловском, Горьковском, Киевском направлениях. Также ремонтные работы будут проходить на МЦД-3 и МЦД-4, — говорится в публикации в Telegram-канале «Московская железная дорога».



МЖД просит пассажиров отнестись с пониманием к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

На маршруты Московских центральных диаметров выйдут девять новых электропоездов серии «Иволга 4.0». Всего в 2024 году на диаметры планируем поставить более 20 новых поездов. Завершить замену составов на МЦД-4 планируется до конца 2025 года.

Второй вестибюль станции Москва-Сити Московского центрального кольца начал работу. Ежедневно им будут пользоваться порядка десяти тысяч горожан, а к 2030 году поток пассажиров увеличится до 13 тысяч человек.