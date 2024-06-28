Июль в Москве начнется с рекордной жары, которой не было более ста лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Российская газета

«Июль начнется с жары, которой в Москве не было более века. В понедельник в пик жара может достичь плюс 30 — плюс 33, побив рекорд 1898 года — плюс 32,6, во вторник может быть еще на градус жарче, до плюс 31 — плюс 34, и этот день тоже претендует на рекорд, превзойдя показатели 1890 года, когда было плюс 31,9. В среду к вечеру ожидаются ливни с грозой, при этом температура в дневные часы удержится на пике — плюс 30 — плюс 33, она тоже может побить рекорд 1917 года в плюс 32,2», — рассказал Тишковец. News.ru

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