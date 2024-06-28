В метро появились указатели напольной навигации с обозначением оплаты по биометрии

Новые указатели напольной навигации с обозначением оплаты по биометрии размещают в метро. Теперь они будут из термопластика. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Напольные указатели для турникетов начали производить из нового материала — износостойкого термопластика. Мы заменили уже более 130 таких наклеек, а в будущем обновим их у каждого турникета с возможностью оплаты по распознаванию лица, — цитирует слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».



Отмечается, что этот материал более устойчив к влажности, чем стикеры из пленки. Также это безопасно для напольного покрытия станции и позволяет не нарушать его целостность. Для удобства пассажиров указатели наносят ночью.

Онлайн-пополнение «Тройки» теперь можно активировать на всех турникетах метро и МЦК. Этим сервисом воспользовались уже почти 400 тысяч раз. Также легко и быстро пополнить «Тройку» поможет мобильное приложение «Метро Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 21 июня, провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро. Длина первого пускового участка составляет 8,3 километра, он включает станции «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская».