Новая велополоса появилась на Цветном бульваре в Москве

Новая велополоса появилась на Цветном бульваре в центре столицы. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Велополоса спроектирована и нанесена операторами аренды с соблюдением всех правил по консультациям ЦОДД. Она дополняет существующие велодорожки и образует связный маршрут от станции метро «Достоевская» до Большого театра. Теперь путь на велосипеде займет меньше 15 минут.

Кроме того, по велополосе можно доехать от Белорусского вокзала до Чистых прудов на семь минут быстрее, чем на метро, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Кроме того, увеличилось количество велосипедов городского проката «Велобайк» в Москве. Три тысячи электровелосипедов 2.0 пополнили столичный прокат.

ЦОДД организует временные велополосы и велодорожки в 26 районах столицы. Новая инфраструктура станет доступна более чем для 2,7 миллиона жителей города.

Велоэксперт Дмитрий Лемякин и велотурист Сергей Склизков составили список лучших маршрутов столицы.