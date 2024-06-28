Участок Новоданиловской набережной перекроют 1 июля из-за киносъемок

В понедельник, 1 июля, участок Новоданиловской набережной от 4 до 12 дома перекроют из-за проведения киносъемок. Об этом, в пятницу, 28 июня, сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 28 июня.

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Уточняется, что ограничения будут действовать в период с 3:00 до 5:30.

— Участок Новоданиловской набережной будет закрыт для проезда (не более трех минут), — уточнил дептранс в своем Telegram-канале.



Кроме того, 29 июня движение перекроют в районе стадиона «Лужники».