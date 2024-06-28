В Москве с 8 по 11 августа пройдет фестиваль искусств "Горький+"

Концерты, спектакли и выставки пройдут в Москве с 8 по 11 августа в рамках фестиваля искусств «Горький+», который посвящен творчеству писателя Максима Горького. В этом году он состоится не только в Парке Горького, но и на других площадках города, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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— За четыре дня планируется провести больше 70 мероприятий: спектакли и перформансы, иммерсивное шоу, концерты и выставки. Новыми партнерами станут Киностудия имени Максима Горького, столичные и региональные театры, — рассказала Сергунина.



По ее словам, москвичи и туристы смогут посетить спектакль-концерт с участием арт-директора фестиваля народного артиста России Евгения Миронова и Московского государственного академического камерного хора под руководством народного артиста СССР Владимира Минина, карнавальное шествие «Горький, домой», постановку для детей «Каждый шорох», театральные лаборатории с приглашенными зарубежными режиссерами.

— Наш фестиваль растет и развивается. Все больше культурных институций в столице и регионах хотят принять в нем участие, поэтому мы решили объединить все мероприятия под одним брендом — фестиваль искусств «Горький+». В Москве проект впервые выйдет за пределы Парка Горького, к нему присоединятся Киностудия Горького, на территории которой будет реализован спецпроект в формате иммерсивного шоу, а также Московский театр юного зрителя, где пройдут гастрольные показы спектаклей театров из разных регионов России, — поделился Евгений Миронов.



В этом году планируются показы спектаклей Государственного театра наций, Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева из Санкт-Петербурга, Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина, Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима, Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом», Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького и других.

Фестиваль «Горький+» проводится при поддержке правительства Москвы.