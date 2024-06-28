Сергей Собянин: Московскому продюсерскому центру исполнилось 10 лет

Московскому продюсерскому центру исполнилось 10 лет. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

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«Все эти годы Моспродюсер помогает молодым талантам делиться своим творчеством с широкой аудиторией. Им открываются знаковые городские площадки: крупнейшие сцены, учреждения культуры и парки», — написал Мэр Москвы.



Московский продюсерский центр реализовал в столице более 40 проектов по трем основным направлениям — это музыка, арт и театр.

Так, проект «Лайн-ап #Моспродюсер» помогает артистам покорять большие городские сцены. Уже более 50 музыкантов выступили наряду с известными исполнителями перед многотысячной аудиторией.

Благодаря проекту «Уличный артист» музыканты, танцоры, чтецы, актеры и другие деятели искусств могут продемонстрировать свои таланты на 42 площадках по всему городу. За все время состоялось более 95 тысяч выступлений.

Кроме этого, победители всероссийских арт-проектов «Контуры культуры» и «Искусством вовнутрь» создали 84 авторские росписи в интерьерах культурных учреждений.

Резидентами Моспродюсера уже стали более пяти тысяч артистов, а в мероприятиях приняли участие представители 300 городов 30 стран.