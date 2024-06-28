Городские службы Москвы из-за жары стали чаще поливать дороги

Из-за жары в столице стали чаще поливать дороги и проводить аэрацию воздуха, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В цикличном режиме, каждые три часа, коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна. <…> Когда температура поднимается выше 25 градусов, помимо стандартного полива, проводится аэрация воздуха. Струи воды поливомоечной техники направляются вверх. Таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта. Эти работы выполняются до трех раз в день на основных магистралях и центральных улицах столицы», – сказал Бирюков.



Он подчеркнул, что основную промывку дорог летом проводят с 23:00 до 7:00. При необходимости процедуру повторяют днем.