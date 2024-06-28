Конкурс по созданию коллекционной мини-скульптуры пройдет на Чистопрудном бульваре

На Чистопрудном бульваре в рамках городского фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» состоится детский конкурс по созданию коллекционной мини-скульптуры . Об этом в пятницу, 28 июня, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Мероприятие пройдет 29 июня в 13:00 на винтажном маркете. В конкурсе смогут принять участие дети старше шести лет. В рамках состязания юные гости раскрасят фигурки персонажей сказок и мультфильмов. Их надо будет оформить в стиле любого художника.

Также гости площадки смогут приобрести уникальные антикварные вещи. Для юных посетителей подготовили различные творческие конкурсы, где они смогут изучить отечественную культуру, искусство и промышленные достижения России.

2 июля на столичных причалах начнутся тренировки, предусмотренные проектом «Спортивные выходные». Все желающие смогут присоединиться к занятиям в пяти новых живописных местах: на причалах Нагатинского Затона, Братеевской и Краснопресненской набережных, набережной Марка Шагала и в парке «Печатники».