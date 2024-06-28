Москвичам рекомендовали поменьше быть на улице из-за жары

Температура воздуха прогреется до плюс 28-30 градусов в Москве в пятницу, в связи с чем комплекс городского хозяйства столицы рекомендует москвичам и гостям столицы сократить время пребывания на улице.

© Zuma/ТАСС

"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова жарко - столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 28-30 градусов. Избегайте длительного пребывания на улице и позаботьтесь о домашних питомцах", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.



Из-за жары городские службы переведены в режим повышенной готовности, добавили в комплексе.