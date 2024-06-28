Всю следующую неделю в Москве будет аномально жаркая погода, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, прохлада придет в столицу только после 3 июля.

С 28 июня погода поднимется до 30 градусов тепла и будет доходить до +31 градуса в течении всей рабочей недели. Дожди практически исключены на следующую неделю, — предупредил метеоролог.



Как предположил Шувалов, в ближайшие выходные все пляжи Москвы и Подмосковья будут забиты. При этом эксперт предупредил жителей, чтобы они не переусердствовали с солнечными ваннами, так как ультрафиолет будет слишком сильный, что нехорошо влияет на кожу.

Ожидается жара вплоть до конца следующей рабочей недели. Только 3–4 июля можем ожидать полную перемену погоды. Есть небольшая вероятность дождей 4 и 5 июля. Теплый июнь передает эстафету еще более теплому и жаркому июлю, — пояснил он.

Ранее столичное управление МЧС выпустило предупреждение, что в ближайшие несколько дней в Москве установится аномальная жара. В дневные часы погода может достигать +32 градусов. Ведомство рекомендовало жителям столицы быть осторожными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.