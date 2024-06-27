Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей в начале июля

В выходные дни, 29 и 30 июня, температура в столице может подняться до 30-32 двух градусов, и в начале июля прохладнее не станет. Об этом «Парламентской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Для Москвы отметку температуры, превышающую 30 градусов, считают опасной. Кроме того, москвичей ждут очень теплые ночи, подчеркнул Вильфанд. В спальных районах температура не опустится ниже 17-19 градусов, а в центре столицы — ниже 22 градусов. Это значит, что организм человека просто не успеет восстановиться после супержаркой погоды в полуденные часы.

Первые дни июля не принесут с собой прохладу. Жаркая погода сохранится как минимум до середины недели. Москвичей ждет малооблачная погода, преимущественно без осадков.

«Такая погода называется волной тепла», — сказал Вильфанд.



Но ласковое название на самом деле означает жару, которая опасна для горожан.

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