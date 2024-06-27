Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей в начале июля
В выходные дни, 29 и 30 июня, температура в столице может подняться до 30-32 двух градусов, и в начале июля прохладнее не станет. Об этом «Парламентской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Для Москвы отметку температуры, превышающую 30 градусов, считают опасной. Кроме того, москвичей ждут очень теплые ночи, подчеркнул Вильфанд. В спальных районах температура не опустится ниже 17-19 градусов, а в центре столицы — ниже 22 градусов. Это значит, что организм человека просто не успеет восстановиться после супержаркой погоды в полуденные часы.
Первые дни июля не принесут с собой прохладу. Жаркая погода сохранится как минимум до середины недели. Москвичей ждет малооблачная погода, преимущественно без осадков.
«Такая погода называется волной тепла», — сказал Вильфанд.
Но ласковое название на самом деле означает жару, которая опасна для горожан.
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