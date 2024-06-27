На Трифоновской улице завершается второй этап восстановления трамвайных путей

На Трифоновской улице продолжаются масштабные работы по восстановлению трамвайной линии. Специалисты Московского метрополитена заканчивают второй этап — приводят в порядок пути между улицами Советской Армии и Октябрьской. Таким образом, проект завершен уже на треть. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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«Уже в следующем году планируем запустить движение трамваев, когда построим новый небольшой участок пути на улице Гиляровского между Трифоновской улицей и Рижским вокзалом. Там сделаем разворотное кольцо с удобной пересадкой на метро. Продолжаем развивать сеть столичного трамвая по поручению Сергея Собянина», — добавил вице-мэр.



В ближайшее время начнется третий этап восстановления линии — от улицы Советской Армии до Олимпийского проспекта. Укладывать новые пути общей протяженностью около трех километров специалисты закончат уже в этом году. При работе они используют виброизоляционные маты и обустраивают бесстыковой путь. Благодаря этому трамваи будут ехать практически бесшумно.

Движение трамваев по Трифоновской улице было закрыто в 1995 году. В следующем году москвичи смогут доехать на этом виде транспорта от Рижского вокзала до ключевых точек притяжения в центре города. Время в пути для пассажиров после открытия линии сократится до 15 минут. По ней будут курсировать современные трамваи российского производства с низкими полами и удобными сервисами.

На время проведения работ на Трифоновской улице поэтапно вводят ограничения для движения автомобилей и городского транспорта. Посмотреть актуальную информацию об изменениях можно в телеграм-канале «Дептранс. Оперативно».