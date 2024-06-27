Синоптик рассказала москвичам о рисках получения ожогов в выходные

Ближайшие три дня с 28 по 30 июня, в Москве будут особенно жаркими, поэтому важно не забывать о ношении головных уборов. Об этом в четверг, 27 июня, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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— Индекс ультрафиолета в ближайшие три дня составит шесть единиц. Это должно насторожить, кто сбирается целый день провести на солнце, особенно вблизи водоемов, — рассказала Позднякова.



Она уточнила, что спектр солнечных лучей все еще богат ультрафиолетом, поэтому, долгое пребывание на улице в период с 11 до 16 часов дня может привести к получению солнечных ожогов, говорится в сообщении.

Позднякова также рассказала, что в Москве июль начнется с жаркой погоды. Отмечается, что весь следующий месяц лета в столице будет теплым. Синоптик отметила, что в конце июля вернутся кратковременные дожди. Температура опять приблизится к отметке плюс 30 градусов. Теплыми обещают быть не только воздух, но и водоемы Подмосковья.

Кроме того, столичных автомобилистов предупредили о мерах безопасности во время жары. Специалисты предупредили, что в предстоящие выходные, с 28 по 30 июня, будет сильная жара порядка 32 градусов.