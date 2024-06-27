Городские службы ввели в режим повышенной готовности из-за жары в Москве

Городские службы введены в режим повышенной готовности из-за жаркой погоды в Москве. Об этом в четверг, 27 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

© Вечерняя Москва

Специалисты предупредили, что в предстоящие выходные с 28 по 1 июля в городе установится температура до 32 градусов.

— В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, — заявил Бирюков.



По его словам, специалисты уделяют внимание беспрерывной работе систем жизнеобеспечения. Электросети приведут в готовность источники аварийного питания. Парковые, лесопарковые и особо охраняемые территории будут патрулировать для предотвращения пожаров. В Троицком административном округе возле озелененных территорий установят дежурство специалистов и организуют поливочную технику, следует из сообщения в Telegram-канале.

В эти выходные в столичном регионе ожидаются жаркая погода и временные дожди. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Подробнее о прогнозе — в материале «Вечерней Москвы».