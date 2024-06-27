В столице завершилась велосипедная гонка «Пять колец Москвы»

26 июня завершилась главная столичная многодневная велосипедная гонка «Пять колец Москвы». В заездах приняли участие почти сотня спортсменов из разных регионов и стран.

© Вечерняя Москва

Велосипедисты прошли настоящее испытание — пять многочасовых этапов в разных локациях Москвы.

— В этом году впервые за всю вековую историю многодневная гонка «Пять колец Москвы» стартует этапом по Садовому кольцу совместно с любителями, — рассказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.



Последний, так называемый королевский, этап прошел на велотрассе «Крылатское». Спортсмены преодолели 11 кругов, 150 километров, почти за четыре часа беспрерывной езды. Победителем этапа стал спортсмен из Орловской области Илья Щегольков. Однако по итогу всех этапов абсолютным чемпионом стал Лев Гонов из Санкт-Петербурга.

— Я смог удержать желтую футболку, которая демонстрирует мое лидерство в общем зачете, на протяжении всех этапов. Это редкое достижение, — делится чемпион. — Но, конечно, хоть награда и индивидуальная, это все-таки достижение всей нашей команды.



Велоспорт в России сейчас переживает фазу активного развития, подчеркнул Вячеслав Екимов. В этом году, например, было заявлено о проведении «Гонки двух столиц». Спортсмены проедут по маршруту из Москвы в Санкт-Петербург. Это состязание станет разминочным перед заездом «Две столицы», который планируется провести в 2025 году, в честь 80-летия Победы. Гонка охватит множество регионов страны и выведет велоспорт в стране на новый уровень.

—Для нас такая гонка очень значима, нам важно провести ее на самом высоком уровне, — добавил президент Федерации велосипедного спорта России. —И этот уровень должен стать примером, ориентиром. Это хороший шанс привлечь внимание к нашему виду спорта.



Улучшения планируются не только для спортсменов, но и для любителей. Летом Центр организации дорожного движения создаст временные велополосы в 26 районах столицы. Это 35 километров маршрутов почти на 30 улицах. Общая протяженность велополос достигнет 590 километров.

—Велосипеды и самокаты — популярный транспорт в столице, поэтому мы будем запускать больше выделенной инфраструктуры для безопасных поездок москвичей, — отметил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.



В прошлом году протяженность велодорожек составляла 512 километров. В 2020 году показатель был на две трети ниже.

Не забывают власти и про обновление уже существующих маршрутов. В этом году, например, в городе планируют обновить разметку 60 километров велополос и установить новые велосветофоры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Кондаранцев, руководитель Департамента спорта города Москвы:

— Велосипед — это один из самых доступных и экологичных видов транспорта, который только прибавляет здоровья. На сегодняшний день создана удобная, современная система велопроката. Все это делает поездки по городу более доступными. Наша задача состоит в том, чтобы велосипеды в скором времени стали обыденным средством передвижения и москвичи могли с комфортом ездить на них по городу. Мы рады тому, что развитие массового спорта перетекает в качественные успехи наших спортсменов на различных международных стартах.



ИСТОРИЯ

Многодневная гонка «Пять колец Москвы» считается преемницей велогонки по Садовому кольцу, впервые прошедшей в 1920 году. В 1993 году гонка стала международной. Маршруты всех этапов представляют собой кольца. В разные годы это были следующие кольца: вокруг Кремля, олимпийская трасса в Крылатском, Садовое кольцо, на Воробьевых горах, на Лужнецкой набережной. С момента, как гонку объявили международной, она не проводилась только в 2016 году.