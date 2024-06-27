Утиное семейство спасли на Рублевском шоссе в Москве

В столичном регионе спасли семейство утят. Об этом стало известно в четверг, 27 июня.

На кадрах видно, как во время движения потока машин двое мужчин и девушка остановились на проезжей части, чтобы спасти семейство уток. Девушка прикрывала маленьких птиц рубашкой, чтобы дать сигнал автомобилистам о том, что они спасают утят. Некоторые из них не могли самостоятельно подняться на бордюры, им помогли неравнодушные люди, следует из видео в Telegram-канале.

21 июня неравнодушные граждане достали красноухую черепаху из Москвы-реки. Об этом сообщила генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова. По ее словам, естественная среда обитания данных черепах — это Центральная Америка и южные регионы США, где они адаптированы к тропическому климату, поэтому было принято решение спасти животное. Позже сотрудники Московского зоопарка тщательно ее осмотрели и определили, что черепаха является взрослой особью. Акулова сообщила, что специалисты уже подобрали подходящее место для ее дальнейшей реабилитации.

В мае семерых утят, которые провалились в ливневую канализацию в Парке Горького, спасли.