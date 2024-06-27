Автомобилистам напомнили о мерах предосторожности в жару в Москве

© АГН Москва

Столичных автомобилистов предупредили о мерах безопасности во время жары. Об этом в четверг, 27 июня, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Специалисты предупредили, что в предстоящие выходные с 28 по 30 июня будет сильная жара порядка 32 градусов.

— Проветривайте автомобиль перед поездкой, пейте больше воды и обязательно надевайте головные уборы, — говорится в сообщении.



Помимо этого, водителей попросили не оставлять детей и животных без присмотра в машине, поскольку при высокой температуре на улице около 30 градусов, закрытый автомобиль может нагреться до 43 градусов, следует из сообщения в Telegram-канале.

В эти выходные в столичном регионе ожидаются жаркая погода и временные дожди. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Подробнее о прогнозе — в материале «Вечерней Москвы».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 27 июня даст «старт мощной волне жары» в Москве. По словам синоптика, столбики термометров в столице будут держаться на отметке от плюс 25 до плюс 27 градусов, в Подмосковье — плюс 23–28 градусов.