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Shaman и Олег Газманов выступят на церемонии закрытия выставки "Россия"

В Москве 6 июля пройдет торжественная церемония закрытия международной выставки-форума «Россия», сообщает пресс-служба выставки.

В Москве пройдет торжественная церемония закрытия выставки «Россия»
© РИА Новости

В рамках церемонии закрытия для посетителей на нескольких сценах пройдут праздничные концерты, на которых выступят Shaman, Олег Газманов, Пелагея и другие исполнители.

Также на церемонии закрытия выступят народные танцевальные и хоровые коллективы.

Ведущими концерта станут Яна Чурикова, Валдис Пельш, Светлана Зейналова и Тимур Соловьев.

Кроме того, на сцене появятся известные спортсмены, среди которых Дина Аверина, Сергей Карякин и другие.

Новости Москвы
Дина Аверина
Олег Газманов
Тимур Соловьев
Светлана Зейналова
Яна Чурикова
Валдис Пельш
Сергей Карякин