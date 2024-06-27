Пересадку со станции «Парк культуры» красной ветки на Кольцевую закроют в часы пик

Пересадка с Сокольнической линии на Кольцевую на станции метро «Парк культуры» будет закрыта по будням в часы пик с 1 июля. Об этом в четверг, 27 июня, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— С 1 июля изменится работа пересадки со станции «Парк культуры» Сокольнической линии на Кольцевую, – говорится в сообщении в Telegram-канале.



Уточняется, что с 29 июня по 6 сентября специалисты проведут капитальный ремонт эскалаторов на станции «Парк культуры» Кольцевой линии. Нагрузка на вестибюль в утренние и вечерние часы пик будет увеличена. Во внепиковые часы пересадка и вестибюль будут работать штатно.

Участок «Деловой центр» — «Шелепиха» — «Хорошевская» Большой кольцевой линии метро временно закроют с 22 июня. Его включат в новую Рублево-Архангельскую линию. Также заменят инженерные системы, модернизируют тоннели и соединят их с тоннелями новой линии.