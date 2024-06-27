Собянин рассказал о праздновании Дня молодежи

26 июня мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал грандиозную программу ко Дню молодежи. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

В эти выходные парк культуры и отдыха «Ходынское поле» станет центром проведения крупнейшего молодежного фестиваля. Событие посетят делегации из российских регионов. В их составе — номинанты на премию «Молодежная столица России». В Москву приедут около 400 ребят из Омска, Красноярска, Владивостока и Мурманска.

— Гостей ждут выступления лекторов и экспертов, образовательные треки, творческие мастер-классы, флешмобы, тренинги и много других мероприятий, — сообщил Сергей Собянин.



Фестиваль на Ходынском поле будет состоять из восьми тематических блоков: «Вместе с Родиной», «Вместе с карьерой», «Вместе со знаниями», «Вместе с добром», «Вместе со спортом», «Вместе с новым», «Вместе с креативом» и «Вместе со своим делом».

На площадках выступят 100 лекторов и экспертов, проведут около 60 тренингов и лекций, почти 30 творческих мастер-классов, зарядку с известными спортсменами, танцевальный флешмоб и многое другое.

Так, все желающие смогут принять участие в создании гимна столичной молодежи в музыкальной лаборатории. Специалисты проекта «ВРаботе» проведут для гостей карьерные консультации, а команда «КиберМосквы» поделится советами по защите персональных данных. Поклонников спорта приглашают посетить соревнования по баскетболу, показательные выступления и тренировки на ВМХ-велосипедах, а также позаниматься на хоккейных тренажерах. Кроме того, в парке обустроят полосу препятствий «Твой рекорд».

На площадке «Вместе с добром» состоится турнир по настольной игре «Волонтеры в городе», благотворительная ярмарка и интерактивный квест, во время которого участники познакомятся с работой не коммерческих организаций.

Кроме того, в рамках фестиваля лучшие команды столицы разыграют молодежный кубок КВН. А вечером 29 июня на сцену выйдут популярные артисты. Всего же ко Дню молодежи в столице подготовили более 150 мероприятий на различных городских площадках. К программе присоединятся парки, библиотеки, культурные центры и многие другие городские пространства.

Так, например, День молодежи с размахом отметят на ВДНХ и выставке-форуме «Россия». Пройдет главный молодежный праздник под девизом «Объединяя Россию! ». Праздничные мероприятия состоятся 28 и 29 июня. Интересным событием станет зарядка с футболистом Павлом Погребняком и синхронисткой Светланой Ромашиной. Завершением Дня молодежи на ВДНХ будет выступление певицы Клавы Коки и Dj-сеты.

А в саду имени Баумана в рамках проекта «Зеленка» 28 и 29 июня пройдут концерты молодых музыкантов. Желающие могут познакомиться с начинающими инди-, поп-, рок-, джаз-, соул- и кантри-музыкантами. Подробное расписание проекта доступно на сайте.

В кластере «Ломоносов» 28 и 29 июня пройдет фестиваль «ЛЦТ. Фест». С лекциями выступят писатель Александр Цыпкин, астроном Владимир Сурдин, нейрофизиолог Вячеслав Дубынин и другие эксперты.

ЗАЯВЛЕНИЯ МЭРА

Также 26 июня мэр Москвы Сергей Собянин сделал ряд заявлений.

Началось строительство здания картинной галереи Василия Нестеренко на Бутырской улице. В здании площадью свыше пяти тысяч квадратных метров планируется разместить экспозиционно-выставочную зону, фондохранилище и реставрационные мастерские.

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