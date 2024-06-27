МЧС Москвы предупредило о жаре до плюс 32 градусов в ближайшие дни

МЧС предупредило о жаре в Москве до плюс 32 градусов в ближайшие дни — 28, 29 и 30 июня.

Жителей города призвали избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

— Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем. Будьте внимательны и осторожны! — следует из публикации в Telegram-канале службы.



Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 27 июня, даст «старт мощной волне жары» в Москве. По словам синоптика, столбики термометров в столице будут держаться на отметке от плюс 25 до плюс 27 градусов, в Подмосковье — плюс 23–28 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в свою очередь сообщил, что в столичном регионе выпало более 260 процентов месячной нормы осадков. Максимальное количество осадков за всю историю наблюдений было зафиксировано в 1942 году и составило 173,6 миллиметра.

В Москве июль начнется с жаркой погоды. Весь следующий месяц лета в столице будет теплым, спрогнозировала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.