Дептранс Москвы рассказывал о маршруте ночного велофестиваля 2024 года

Встречу назначили на 6 июля в 21:00 на Суворовской площади, вход со стороны улиц Селезневская и Дурова. Сам ночной велофестиваль начнется в 22:00. Он пройдет через центр столицы по набережным, улицам и бульварам. Об этом в четверг, 27 июня, рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Мы каждый год проводим велофестивали в столице, чтобы показать, как много поклонников у этого вида транспорта. Приглашаем вас присоединиться к празднику и стать частью дружного велодвижения, — цитирует слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».



Отмечается, что в этом году стиль велофестиваля — «Светящийся праздник».

В Москве 6 июня открылась регистрация на ночной фестиваль. Индивидуальный номер участника можно получить на сайте регистрации и прикрепить его на одежду или велосипед.

В столичном прокате растет популярность новых электровелосипедов 2.0. Жители города пользуются этим видом транспорта свыше пяти тысяч раз в день. Это треть всех поездок сервиса «Велобайк».