Во время капремонта в 812 домах заменят системы отопления

В 2024 году специалисты комплекса городского хозяйства заменят внутридомовые системы центрального отопления в 812 многоквартирных домах. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда проводятся работы по замене систем центрального отопления. Все мероприятия стартовали сразу после завершения отопительного сезона и будут выполнены в установленный срок, чтобы обеспечить готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду», — отметил Петр Бирюков.



При капитальном ремонте меняют изношенные трубопроводы, задвижки, опорные конструкции, различные соединительные элементы, отопительные приборы в квартирах и местах общего пользования. Комплексный ремонт инженерных систем позволяет гарантировать их надежную и безаварийную работу в зимний период. После замены трубопроводов в обязательном порядке проводят комплексную опрессовку системы под контролем ресурсоснабжающей компании.

При проведении капитального ремонта используют только отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливают российские биметаллические радиаторы с высокими показателями энергоэффективности.