Синоптик рассказала, что июль в Москве начнется с жаркой погоды

В Москве июль начнется с жаркой погоды. Отмечается, что весь следующий месяц лета в столице будет теплым. Об этом в четверг, 27 июня, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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— В первой декаде июля средняя суточная температура воздуха превысит норму на два – четыре градуса. Ночи станут значительно теплее, и дожди будут поливать землю. Середина месяца обещает погоду без осадков и дневной температурой воздуха 26 – 28 градусов, — написала Позднякова в своем Telegram-канале.



Синоптик отметила, что в конце июля вернутся кратковременные дожди. Температура опять приблизятся к отметке 30 градусов. Теплыми обещают быть не только воздух, но и вода в водоемах Подмосковья.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что четверг, 27 июня, даст «старт мощной волне жары» в Москве. По словам синоптика, столбики термометров в столице будут держаться на отметке от плюс 25 до плюс 27 градусов, в Подмосковье — плюс 23–28 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столичном регионе выпало более 260 процентов месячной нормы осадков. Максимальное количество осадков за всю историю наблюдений было зафиксировано в 1942 году и составило 173,6 миллиметра.