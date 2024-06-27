Москвичам рассказали, как пройдет День молодежи в «Умном городе» на ВДНХ

В День молодежи 29 июня посетители павильона «Умный город» на ВДНХ погрузятся в атмосферу 1990-х и примут участие в развлечениях той эпохи. Об этом рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

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— Мы подготовили развлекательную программу, которая напомнит взрослым и расскажет детям о том времени, когда мир только готовился к грандиозному скачку в цифровое пространство. Мы познакомим всех пришедших с историей развития технологий в столице, проведем викторины, творческие мастер-классы и соревнования по компьютерным ретроиграм, — рассказала начальник отдела выставочной деятельности департамента Анастасия Шарова.



В игровой зоне состоится чемпионат по ретроиграм. Участники сразятся в популярные в прошлом «Змейку», Super Mario и Pac-Man. Три победителя, которые наберут больше очков, получат игровые приставки с культовыми видеоиграми.

Также все желающие смогут принять участие в викторине на знание нейросетей и искусственного интеллекта. Кроме того, гости создадут своими руками памятный ретросувенир, приняв участие в мастер-классе по плетению фенечек из бисера и ниток, передает официальный сайт мэра Москвы.

Фестиваль «День молодежи» пройдет в парке культуры и отдыха «Ходынское поле» 29 и 30 июня. Гостей ждут выступления лекторов и экспертов, образовательные треки, творческие мастер-классы, флешмобы, тренинги и много других мероприятий, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.