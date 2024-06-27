Новые зоны отдыха обустроят в парке культуры и отдыха «Сокольники»

Новые зоны отдыха появятся в парке культуры и отдыха «Сокольники». Об этом в четверг, 27 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Новый проект рассчитан на три года, только в этом году обновим территорию на окраине парка общей площадью более 88 гектаров, — отметил заммэра.



По его словам, работы уже ведутся возле Путяевского пруда и прилегающих к нему с южной стороны дорожки, а также в рекреационной зоне и на участке «Тропы здоровья».

Также специалисты организуют настилы и место для проведения мероприятий на берегах Золотого пруда. Кроме того, орнитологический реабилитационный центр и приют перенесут на новую площадку большего размера, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, какие работы по благоустройству будут проведены в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького. Например, специалисты благоустроят Пионерский пруд. В теплое время там можно будет плавать и загорать. В то же время две трети водоема отведут для катания на лодках и катамаранах.