День 27 июня даст старт мощной волне жары в Москве.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Погоду в регионе сформирует надвигающийся с запада барический максимум, он уменьшит плотность и количество облаков, до минимума понизит вероятность дождей, и поспособствует заметному росту температуры, поднимая ее на уровень середины июля, — рассказал метеоролог.



По словам синоптика, столбики термометров в столице будут держаться на отметке от плюс 25 до плюс 27 градусов, в Подмосковье — плюс 23–28 градусов.

Ветер северный, со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.

В пятницу, 27 июня, Леус прогнозирует погоду без осадков и температуру воздуха от 29 до 31 градуса тепла, передает «Метеовести.ру».