Популярность «Лета в Москве. Все на улицу!» превзошла ожидания экспертов

Музыкальные мастер-классы в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу» пользуются популярностью у жителей города. Об этом в четверг, 27 июня, сообщил руководитель проектов Союза деятелей музыки, кино и телевидения Сергей Переверзев.

Специалист проводит занятия с начала фестиваля и не ожидал такого большого потока людей из-за начала летнего сезона.

— Очень было приятно, когда пришли на площадку, а люди уже ждут. На каждом шаттле есть QR-коды, наводишь телефон – и там высвечивается расписание. И когда мы второй раз уже начали проводить, третий, люди приходят, наводят и спрашивают, будет ли здесь это мероприятие? Очень удобно, доступно, людям это интересно и люди приходят, узнают заранее расписание и даже ждут начала, — рассказал Переверзев.



По его словам, площадки проведения оборудованы всем необходимым. Он призвал москвичей не сидеть дома и посещать мероприятия, ведь каждый сможет найти там интересные занятия, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Площадки фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» можно встретить не только в скверах и вблизи районных центров, но и на городских набережных. Например, в субботу, 29 июня, жительниц столицы пригласили на занятие по мягкому женскому цигуну, которое пройдет на набережной Нагатинского Затона. Эксперт в области телесно ориентированной терапии покажет, как делать самомассаж стопы с воздействием на рефлекторные точки.