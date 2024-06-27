Гидрометцентр: на Москву надвигается сильная жара

В предстоящие выходные в столичном регионе начнется период жаркой погоды. Над Москвой установится гребень высокого давления, из-за чего будет малооблачно и сухо, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Завтра в столице ожидается +27–29 градусов, по области воздух прогреется до +30. В субботу и воскресенье прогнозируется +30–31 градус.

«Поэтому начиная с субботы будет выпущен прогноз об опасном явлении — сильной жаре в московском регионе», — предупредил синоптик.



Жара сохранится как минимум до середины следующей недели, хотя, по предварительному прогнозу, к последним рабочим дням температура воздуха также поднимется до +30 градусов.

В отдельных районах возможны осадки, но их жители Москвы и Подмосковья почти не ощутят, заключил Вильфанд.

До этого синоптики также сообщали, что столица еще пребывает под влиянием атмосферного фронта – это проявляется в виде кратковременных дождей. Однако, с четверга погода начнет меняться, температура воздуха будет расти.