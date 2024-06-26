Сильный ливень обрушился на столичный регион во второй половине дня. Об этом сообщает ТАСС.

В некоторых частях города фиксировались сильные порывы ветра — в городах Жуковский и Раменское, в Люберцах, а также на юго-восточных рубежах мегаполиса. Также небольшие осадки наблюдались на севере и северо-западе столицы.

Столичный департамент транспорта призвал москвичей и гостей города при передвижениях в непогоду отдавать предпочтение поездкам в метро. Автомобилистов же призвали к внимательности за рулем. За ситуацией на дорогах следят ситуационный центр и дорожный патруль ЦОДД.

До этого москвичам обещали хорошую летнюю погоду с небольшими дождями до конца июня. В столичном регионе прогнозируется относительно сухая погода с северным, северо-западным ветром порывами до 15 м/с, тогда как в выходные – до 3-8 м/с.

Метеорологи также сообщали, что в первых числах июля температура воздуха в Москве останется в пределах 20-25 градусов тепла. Дожди если и будут, то незначительные — ливни не прогнозируются.

Ранее синоптики предупредили москвичей о возвращении жаркой погоды в столичный регион.