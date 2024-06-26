Названа дата закрытия Московского музыкального фестиваля «Зарядье»

С 29 по 30 июня москвичи могут посетить закрытие летнего музыкального фестиваля «Зарядье», сообщила пресс-служба концертного зала.

«29 и 30 июня состоится закрытие II Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье». Заключительные фестивальные концерты пройдут под открытым небом – в большом амфитеатре парка «Зарядье». На закрытии фестиваля и шестого концертного сезона зала «Зарядье» 30 июня в 21:00 будет представлена современная постановка балета «Жар-птица» на музыку Игоря Стравинского в исполнении фестивального оркестра, музыкальный руководитель и дирижер – Иван Рудин. Своей версией классического балета поделятся хореограф-постановщик Артемий Манукян и танцевальный коллектив Banda I’ll – двукратный чемпион мира на World Hip Hop Dance Championship 2019 и 2021», – сказали в пресс-службе.



Там добавили, что перед гостями также выступят квартет Алексея Черемизова и Фабио Лепоре, джазовая певица Этери Бериашвили, Московский народный хор, группа Theodor Bastard.