Масштабный флаг России развернут у Музея Победы

28 июня перед Музеем Победы на Поклонной горе пройдет всероссийская акция «Наша страна — наша Россия». Участники яркого события под патриотические песни развернут государственный флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы — полотнища площадью 200 квадратных метров. Завершится флешмоб исполнением гимна России.

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— Старт акции «Наша страна — наша Россия» был дан в Республике Адыгея 12 июня, в День России. Затем мероприятия прошли в Краснодарском крае, Липецкой области, а теперь состоятся в столице нашей страны, – отметили организаторы.



Инициатором акции является Алиса Зорина, председатель совета «Первых» местного отделения «Движения Первых» города Майкопа Республики Адыгея, победитель всероссийского конкурса «Большая перемена». Активистка проведет акцию совместно с депутатом совета народных депутатов МО город Майкоп Владимиром Стасевым и артистами образцового ансамбля народного танца «Иван-да-Марья» (Майкоп, Республика Адыгея).

В завершение программы участники посетят Музей Победы и побывают на экскурсии «Подвиг Армии».

Начало: 10:00.