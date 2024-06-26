30-градусная жара и очаговые грозы: какой будет погода в Москве до конца июня

К концу недели в столичный регион снова вернется 30-градусная жара. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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По его словам, погоду в столичном регионе будет по-прежнему определять влияние антициклона с запада, а в восточных районах — тыловая часть циклона с Урала.

— Такое сочетание синоптических объектов будет способствовать преобладанию северных потоков, поэтому до выходных сильной жары не предвидится. В четверг, 27 июня, ожидается 24–26 градусов тепла. Но уже с 28 июня показатель устремится вверх. Потоки поменяют направление на западные, и в пятницу в Москве ожидается плюс 27–29 градусов, без осадков. При этом ветер будет северо-западного направления, по скорости — 5-10 метров в секунду. Ночью в Москве температура будет колебаться от плюс 14 до плюс 17 градусов. По области — от плюс 12 до плюс 14, — рассказал Ильин.



А уже в субботу, 29 июня, ожидается существенное потепление, пообещал собеседник «ВМ». Атмосфера будет достаточно устойчивая, поэтому обойдется без осадков.

— При переменной облачности, температура ночью в Москве ожидается от плюс 16 до плюс 18 градусов, по области — до плюс 13 градусов, в центре города — до плюс 20–22 градусов. А в дневные часы столбики термометров покажут плюс 29–31 в Москве, по области — плюс 27–32 градуса. Ветер ослабнет до 2–5 метров в секунду, — отметил синоптик.



По прогнозу специалиста, в воскресенье, 30 июня, будет преобладать облачная погода с прояснениями, что скажется на температуре воздуха:

— В этот день будет солнечно, но во второй половине дня местами будут развиваться очаги кучево-дождевой облачности. Местами пройдет кратковременный дождь, однако где-то прогремят и грозы. Но не повсеместно, а только очагами. Температура ночью в Москве и по области составит от плюс 15 до плюс 20 градусов, днем — снова от плюс 26 до плюс 31 градуса. При грозе порывы ветра могут достигать 12–15 метров.



В понедельник, 1 июля, сохранится такая же погода, добавил Ильин.

Атмосферное давление на протяжении недели будет в пределах 746–748 миллиметров ртутного столба. В воскресенье упадет до 743 миллиметров, но это не критичное колебание, заключил синоптик.