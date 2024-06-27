Курьеры в Москве будут проходить тестирование на знание правил безопасного вождения

По утвержденному стандарту работы курьеры в столице будут проходить обязательное тестирование на знание правил безопасного вождения в городе. Об этом в четверг, 27 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

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— Сегодня в городе работают более 100 тысяч курьеров, которые выполняют более 500 тысяч заказов в сутки. Компании доставки уже проводят обучение для каждого курьера, а мы подготовили пилотное тестирование, которое позволит проверить полученные знания, — цитирует слова Ликустова Telegram-канал Дептранс Москвы.



Он отметил, что вместе с Корпоративным университетом Московского транспорта разрабатываются дополнительные обучающие материалы с последующим обязательным тестированием для всех курьеров в Москве.

В Москве стали в 135 раз чаще выявлять нарушителей на электросамокатах. За 2,5 месяца после начала сезона аренды электросамокатов в Москве компании зафиксировали 135 тысяч нарушений. Из них 55 тысяч — выставленные пользователям штрафы. Кроме того, 80 тысяч пользователей были заблокированы.