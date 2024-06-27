Схема движения транспорта в районе «Лужников» временно изменится 29 июня

В связи с проведением концерта 29 июня в районе стадиона «Лужники» будет закрыто движение транспорта.

Так, с 08:00 до окончания мероприятия закроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 19:00 до окончания концерта нельзя будет проехать по улицам Савельева, Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, Трубецкой и 3-й Фрунзенской. Движение также перекроют в Проектируемом проезде № 2309.

Кроме того, с 00:01 29 июня и до окончания мероприятия на участках ограничения движения транспорта будет запрещена парковка.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда. Подробная информация — на официальном сайте Центра организации дорожного движения.