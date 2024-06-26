Московский зоопарк подписал меморандум о сотрудничестве с зоопарком Манилы

Специалисты Московского зоопарка и крупнейшего зоопарка Филиппин, расположенного в столице страны Маниле, подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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— Соглашение предусматривает обмен опытом и научной информацией, совместные проекты по сохранению редких и исчезающих видов, — отметила Наталья Сергунина.



Кроме того, документ предполагает обмен животными для участия в международных программах поддержания популяций.

Укрепить отношения двух стран призвана и открывшаяся в Маниле фотовыставка, приуроченная к 160-летию Московского зоопарка.

Помимо подписания меморандума, делегация Московского зоопарка приняла участие в открытии экспозиции «Пушкин и Москва». Она проходит в Университете Манилы и посвящена российской столице времен Александра Сергеевича.

Манильский зоопарк — один из старейших в Азии. Основанный в 1959 году, он занимает площадь в 5,5 гектара, где обитают больше 600 животных, среди которых есть редкие и экзотические виды. Например, там можно увидеть эндемиков, которые встречаются только в этом островном государстве: филиппинского крокодила, палаванского павлиньего фазана и филиппинского оленя.

Московский зоопарк был открыт в 1864 году и считается одним из старейших в Европе. Первая его коллекция состояла из 294 экземпляров, но на сегодняшний день в нем содержатся больше 1,2 тысячи различных видов млекопитающих, птиц, рептилий и рыб. За последние девять лет рождаемость увеличилась почти в два раза, а всего с 2014-го в учреждении появилось на свет свыше 11 тысяч животных. Особым событием прошлого года стало рождение панды Катюши.