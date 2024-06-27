В Музее Победы отметят День молодежи

В День Молодежи, 29 июня, Музей Победы пригласил юношей и девушек на специальную программу. Гостей ждет уникальная экскурсия в закулисье музея, спортивная программа, концерт и кинопоказ. Программа начнется в 13.00, на большинство активностей требуется предварительная регистрация.

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— День молодежи — праздник юных, активных людей, перед которыми открыты все дороги. В этот день мы подготовили уникальную программу, которая в этот раз и познакомит с музеем изнутри, и выйдет за стены музея. В 14:00 состоится экскурсия «Посторонним вход разрешен!». Сотрудники инженерного и экскурсионного отделов покажут и расскажут о системах поддержания жизнеобеспечения главного здания. А затем участники поднимутся на высоту 16 метров и окажутся под самым куполом величественного Зала Славы, — рассказали в Музее Победы.



Продолжится праздничная программа спортивным фестивалем, который развернется на площадке рядом с Музеем Победы. С приветственным словом к участникам обратится знаменитая фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы Ирина Роднина. Затем участников ждет разогревающая разминка, соревнования по стритболу и настольному теннису, конкурс «Кто дольше простоит в планке» и растяжка. Победителям соревнований вручат призы.

Также в этот день в Зале Полководцев состоится концерт участников Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы». Перед посетителями Музея Победы выступят артисты продюсерского центра «Эколь» — группа «Клен», Иван Star и Сергей Горбачев. В программе прозвучат любимые всеми поколениями ретро-песни из кинофильмов, песни о любви к Родине и народные песни в современном прочтении молодых артистов.

Кроме того, Музей Победы пригласил молодых людей на бесплатный кинопоказ. В Зале Полководцев можно будет посмотреть приключенческий фильм «Неразлучные друзья» (12+). По сюжету трое друзей — Глеб, Коля и Вадим, купаясь в скалистой бухте, находят затонувший партизанский парусник. Они мечтают поднять его, отремонтировать и отправиться в дальнее плавание. Но вскоре ребята понимают, что без помощи взрослых, им никак не справиться с этой задачей.

Мероприятия ко Дню молодежи пройдут в филиалах Музея Победы, а также по всей стране. Например, в городе Кирове, который в этом году отмечает свое 650-летие, состоятся семь различных фестивалей и более 40 событий и активностей, организованных самой молодежью на разных площадках.